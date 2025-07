28 Anni Dopo (28 Years Later) è un film horror post-apocalittico diretto da Danny Boyle e interpretato da Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Edvin Ryding e Jack O’Connell. È il terzo capitolo della serie di film iniziata con “28 Giorni Dopo” (2002) e proseguita con “28 Settimane Dopo” (2007).

In 28 Anni Dopo, 28 anni dopo gli eventi del primo film e l’inizio dell’epidemia che ha distrutto e messo in quarantena la Gran Bretagna, l’infezione non è scomparsa. Una piccola comunità di sopravvissuti vive a Lindisfarne, un’isola protetta dall’alta marea dove non esistono medicinali né elettricità; quando uno di loro, insieme al figlio adolescente, lascia l’isola per una missione sulla terraferma, vengono fuori segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato gli stessi infetti e gli altri sopravvissuti…

Siamo consapevoli che la nostra opinione vada controcorrente, ma non possiamo ignorare la delusione che ci ha lasciato questo terzo capitolo della saga.

Nonostante un’estetica impeccabile, infatti, quello che non ci ha convinto in 28 Anni Dopo è sicuramente la sceneggiatura. Frammentata e scollegata nelle sue varie parti, dà continuamente la sensazione che la storia debba ancora davvero cominciare — anche quando compaiono i titoli di coda, che, come prevedibile, arrivano dopo un finale aperto e, francamente, un po’ cringe.

Danny Boyle sceglie di disorientare con cambi di stile, dando la priorità alle parte visiva — senza dubbio impattante — perdendo però di vista la direzione narrativa. Il come si mangia il cosa, lasciandolo a brandelli.

L’unica emozione che 28 Anni Dopo ci ha davvero suscitato è stata l’insofferenza di fronte a certe scene esplicitamente gore. Il resto, purtroppo, era contaminato da un nonsense abbastanza generalizzato.

Per noi, nonostante Boyle, non va oltre la sufficienza.

Luisa Scarlata