A Real Pain è una commedia drammatica scritta, diretta e prodotta da Jesse Eisenberg. È interpretata da Eisenberg, Kieran Culkin, Will Sharpe, Jennifer Grey, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy e Daniel Oreskes.

In A Real Pain, due cugini ebrei americani si recano in Polonia dopo la morte della loro nonna per vedere dove ha vissuto prima della Seconda Guerra Mondiale e comprendere le origini della loro famiglia, unendosi a un tour turistico sull’Olocausto…

A Real Pain non è solo un bel titolo: è una bella promessa. Perché c’è modo e modo di sapere e di fare soffrire, e quello messo insieme dal Eisenberg e Culkin vale più di un premio.

A Real Pain è una piccola perla di 89 minuti. Un gioiello di scrittura e un esempio per quanto riguarda la recitazione (Kieran Culkin ha appena vinto il Golden Globe per la sua strepitosa performance nel film).

Perché non è facile parlare delle mille sfaccettature che può avere il dolore, da quelle più plateali a quelle più discrete, da quelle più personali a quelle universali, da quelle che toccano un individuo soltanto a quelle che toccano tutti, da quelle presenti e quelle che affondano le radici nel passato.

Eppure, A Real Pain ci dimostra che in questo mare di sofferenza umana si può sorridere e persino ridere ogni tanto. E soprattutto si deve poter piangere (perché, se non si piange durante un tour in un campo di sterminio, allora dove? - chiede giustamente Benji al cugino che si è trincerato in una apparente resistenza alle emozioni).

A Real Pain non dà risposte (giacché le risposte tranquillizzano); genera domande (perché quelle fanno soffrire, specialmente quando rimangono irrisolte).

Altrimenti non sarebbe dolore. E non sarebbe vero.

Luisa Scarlata