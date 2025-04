The Accountant 2 è un film d’azione e suspense diretto da James Hawes. Si tratta del sequel de The Accountant del 2016. Ben Affleck, Jon Bernthal, Cynthia Addai-Robinson e J.K. Simmons riprendono i ruoli dal primo film, mentre Daniella Pineda e Allison Robertson si uniscono al cast.

In The Accountant 2, Christian Wolff è un genio nel risolvere problemi complessi. Quando un vecchio conoscente viene assassinato, lasciando un criptico messaggio per “trovare il contabile”, Wolff si ritrova coinvolto in un nuovo mistero. Resosi conto che la situazione richiede misure drastiche, chiede aiuto al fratello Brax, da tempo distante e pericolosamente letale. Con il supporto di Marybeth Medina, vicedirettrice del Tesoro degli Stati Uniti, scoprono una cospirazione mortale e diventano il bersaglio di una spietata rete di assassini pronti a tutto pur di mantenere sepolti i loro segreti…

Ben Affleck e Jon Bernthal fanno scintille in questo sequel assolutamente scoppiettante, capace di mettere insieme azione, umorismo e sentimento. L’alchimia fra i due grandi attori è palpabile fin dal primo minuto del loro re-incontro ed è l’elemento portante di un film che, seppure forse un po’ troppo lungo, non annoia mai e ed è capace di sorprendere in più punti.

Da un lato c’è un buddy-movie intriso di machismo da cliché, dall’altro la rappresentazione di due uomini che, alla fine, si abbandonano ai sentimenti e riescono persino a mostrarli per qualche secondo.

Fantastica la scena in cui Chris, il personaggio interpretato da Affleck, si cimenta in un ballo country che rende incredulo ed esageratamente orgoglioso il fratello “tutto muscoli e mitragliatori”. Una scena che mette in mostra come basta un attimo per trasformare un suddetto svantaggio in un’arma vincente, concetto che tra l’altro, accompagna lo spettatore per tutto l’arco narrativo.

The Accountant 2, se non si fosse ancora capito, ci è decisamente piaciuto. E per noi, vince di netto la partita con il primo film.

Luisa Scarlata