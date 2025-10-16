After The Hunt: Dopo La Caccia (After the Hunt) è un thriller diretto da Luca Guadagnino e interpretato da Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny.

In After The Hunt: Dopo La Caccia, una professoressa universitaria (Julia Roberts) si trova di fronte a un bivio personale e professionale quando una studentessa modello (Ayo Edebiri) accusa uno dei suoi colleghi di molestia (Andrew Garfield) e un oscuro segreto del suo passato minaccia di venire alla luce…

After The Hunt: Dopo La Caccia affronta temi cruciali come l’abuso di potere, la violenza sessuale e l’eco del movimento “Me Too”, cercando di mostrare come le strutture di dominazione e di omertà continuino a ripetersi sotto nuove maschere. È un tema di grande rilevanza e potenziale cinematografico, soprattutto in tempi di polarizzazione e giudizi mediatici. Tuttavia, ciò che avrebbe potuto essere una riflessione profonda sulla legge del silenzio e sulla violenza sistemica rimane a metà strada, a tratti più attenta alla forma che all’emozione.

Il film mantiene fin dal primo minuto un tono uniforme, quasi anestetizzato. Non c’è evoluzione emotiva né variazione nel ritmo: è un dramma perpetuo, come se ogni scena volesse sottolineare con enfasi la gravità del racconto. Questa mancanza di respiro rende la visione faticosa, e persino i momenti di maggiore tensione perdono forza a causa della monotonia del tono.

La colonna sonora, dal canto suo, cade nel didascalico, sottolineando emozioni che lo spettatore ha già colto. Invece di approfondire, la narrazione si dilata, e il messaggio —per quanto urgente— finisce per diluirsi nella ripetizione.

Un vero peccato, soprattutto considerando il cast stellare, che fa il possibile per mantenere vivo il film. Il loro talento resta però intrappolato in una messa in scena che confonde la solennità con la profondità.

After The Hunt: Dopo La Caccia voleva essere una denuncia necessaria, ma si trasforma in un esempio di come la forma possa, talvolta, tradire il contenuto.

Luisa Scarlata