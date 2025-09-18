Alpha è un film horror scritto e diretto da Julia Ducournau e interpretato da Golshifteh Farahani e Tahar Rahim.

Alpha – ambientato negli anni ’80 – segue la storia di una tredicenne ribelle e inquieta. Figlia unica di una madre single, torna da una festa con un tatuaggio sul braccio e il terrore negli occhi: da qualche tempo, infatti, un misterioso virus trasforma gli uomini in pietra, soffocandoli prima di ridurli in polvere…

Alpha, la nuova opera di Julia Ducournau, è un racconto che intreccia corpo, malattia e legami familiari all’interno di un contesto distopico carico di metafore. Ducournau torna a esplorare il confine tra l’umano e il mostruoso, questa volta attraverso un’estetica anni ’80 che amplifica la sensazione di isolamento e paranoia collettiva.

Il punto di forza del film risiede nelle interpretazioni: Tahar Rahim dona al suo personaggio un’intensità fragile e contenuta, mentre Golshifteh Farahani interpreta una madre lacerata dalla paura e dal senso di colpa. Tuttavia, il ritmo diseguale e alcune scelte narrative eccessivamente simboliche indeboliscono l’insieme, che a tratti sembra smarrirsi nella propria ambizione visiva.

Nonostante qualche inciampo, Alpha si distingue per l’audacia estetica e per la capacità di Ducournau di fondere orrore, emozione e riflessione sociale. Non è un’opera perfetta, ma un’esperienza inquietante e viscerale che conferma la regista come una delle voci più originali del cinema contemporaneo.

Luisa Scarlata