Anora è una commedia drammatica scritta e diretta da Sean Baker e interpretata da Mikey Madison e Mark Eydelshteyn. Nel 2025 ha ottenuto 5 Premi Oscar per: miglior film, regia, montaggio, sceneggiatura originale per Baker e migliore attrice per Madison.

In Anora, Ani Mikheeva (Mikey Madison), una giovane prostituta di Brooklyn, ha l’opportunità di vivere una storia da Cenerentola quando incontra il figlio di un oligarca russo (Mark Eydelshteyn) e, d’impulso, lo sposa. Tuttavia, quando la notizia arriva in Russia, il suo sogno rischia di infrangersi: i genitori del ragazzo partono immediatamente per New York con l’intento di ottenere l’annullamento del matrimonio…

Non solo Cenerentola, ma probabilmente persino Pretty Woman si scandalizzerebbe di fronte a questa “favola” moderna, nella quale il principe azzurro è un immaturo ragazzetto russo, iper-viziato e iper-ricco, e la protagonista, una assai poco chic prostituta di professione.

Eppure, in questo strepitoso Anora, la favola eccome se c’è. E ci sono anche, a suo modo, la dolcezza, il romanticismo, tanta ironia e un finale splendido, nonostante meno lieto non sarebbe potuto essere.

Il film di Baker è una girandola di emozioni e di sorprese. Di personaggi estremi, di situazioni paradossali e amaramente divertentissime. Un mix audace di generi, un cinico film in stile Disney, una favola al contrario.

Mikey Madison è fantastica nel suo ruolo: così naturalmente irruente, potente, sfacciata. Sembra nata per essere “Ani”. E il pubblico lo sente. Ne viene rapito e contagiato. Certamente tifa per lei, seppur intuendo che perderà.

Anora è una bomba. E che bello farsi colpire.

Luisa Scarlata