Ballerina (From the World of John Wick: Ballerina), è un film d’azione e thriller diretto da Len Wiseman. Si tratta di uno spin-off del franchise di John Wick, ambientato tra gli eventi di John Wick: Chapter 3 - Parabellum (2019) e John Wick: Chapter 4 (2023).

In Ballerina, Eve Macarro (Ana de Armas) è un’assassina addestrata fin dall’infanzia dalla Ruska Roma, la stessa organizzazione criminale responsabile dell’addestramento di John Wick (Keanu Reeves). In questa violenta storia di vendetta, Eve cercherà in tutti i modi di scoprire chi si cela dietro l’omicidio di suo padre. Nella sua corsa verso la verità, dovrà sottostare alle regole della Ruska Roma e, naturalmente, a quelle dell’Hotel Continental, dove verrà a conoscenza di segreti nascosti legati al suo passato…

Il magnetismo e il carattere di Ana De Armas sono senza dubbio l’arma vincente di questo nuovo capitolo dell’universo di John Wick. La sua Eve, di fatto, domina le scene con un carisma che, onestamente, non è da tutti; capace di riuscire a mettere in secondo piano lo stesso Wick, che qui, tra l’altro, compare in poco più di una manciata di scene.

Il coreografo delle scene d’azione, va detto, si è inventato di tutto per rendere spettacolari e incredibilmente impattanti i combattimenti di questa donna traboccante di risentimento e sete di vendetta. Ma è il contrasto tra questa figura con un bel viso da ragazza della porta accanto e la sua furia che rende ogni momento della storia (e della lotta) inspiegabilmente ipnotizzante, quasi come se Ana De Armas avesse il potere magico di incantarci tutti.

Pistole, fucili, coltelli, lanciafiamme, mitragliatori e poi calci, pugni, salti e giri da grande ballerina, appunto. Eve non risparmia nessuno, dentro e fuori dallo schermo.

Se ci chiedeste perché Ballerina ci è piaciuto così tanto, probabilmente non sapremmo darvi una risposta razionale; piuttosto, vi indicheremmo una qualsiasi delle scene in cui compare la De Armas. Perché sì…è lei che ci ha disarmati.

Luisa Scarlata