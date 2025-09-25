Una battaglia dopo l’altra (One Battle After Another), è un film scritto e diretto da Paul Thomas Anderson e basato sul racconto “Vineland” dello scrittore Thomas Pynchon. È interpretato da Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Wood Harris e Alana Haim.

In Una battaglia dopo l’altra, Bob (DiCaprio), un rivoluzionario ormai alla deriva, vive in uno stato perenne di paranoia e droghe. Sopravvive isolato dal mondo insieme a Willa, la sua amata figlia (Infiniti), ma quando, dopo 16 anni, riappare il suo malvagio arcinemico (Penn) e lei svanisce, l’ex radicale è costretto a mettersi in gioco per ritrovarla. Padre e figlia dovranno affrontare le conseguenze di un passato impossibile da cancellare…

Una battaglia dopo l’altra è ciò che si definisce un colpo di fulmine. Uno di quei film che ti conquistano fin dal primo fotogramma e che vorresti non finissero mai. Una storia che sapevi ti sarebbe piaciuta, ma non al punto da farti ringraziare il cielo (in questo caso il cinema) per averla “incontrata”.

Paul Thomas Anderson ci regala quest’opera accompagnato da un cast stellare e magistralmente all’altezza di tale amore. DiCaprio e Penn sono semplicemente impressionanti, seguiti a ruota da Del Toro, Taylor e Infiniti.

Ma è soprattutto la trama del film a farla da padrone: una storia ribelle, importante, necessaria (sia moralmente che politicamente); un racconto folle, frenetico, eccessivo, eppure incredibilmente fluido, lineare, chiaro, reale.

Una battaglia dopo l’altra è un brillante e audace dramma comico d’azione, che ti tiene incollato alla poltrona sfruttando ogni risorsa: la fotografia splendida, il suono, i dialoghi, le interpretazioni con la I maiuscola. Perché, in fondo, è proprio questo il suo intento: che, una battaglia dopo l’altra, ad arrendersi sia tu.

Luisa Scarlata