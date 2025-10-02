A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario (A Big Bold Beautiful Journey), è un dramma romantico diretto da Kogonada e interpretato da Margot Robbie e Colin Farrell.

Cosa accadrebbe se potessi aprire una porta e attraversarla per rivivere un momento decisivo del tuo passato? In A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario, Sarah e David sono due single che si incontrano al matrimonio di un amico comune e, presto, per un sorprendente gioco del destino, si imbarcano in un’avventura divertente, fantastica e travolgente in cui rivivono insieme momenti importanti dei rispettivi passati, scoprendo come sono arrivati dove sono oggi…

A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario si presenta come una proposta visivamente attraente e carica di buone intenzioni, anche se il risultato finale non riesce a essere all’altezza delle aspettative iniziali.

Il film si distingue soprattutto per l’aspetto estetico: la direzione artistica e la fotografia riescono a costruire scenari che trasmettono in modo efficace l’idea di avventura e scoperta. Allo stesso tempo, il cast offre interpretazioni solide, donando umanità a personaggi che, nonostante alcune limitazioni nello sviluppo, risultano credibili e vicini allo spettatore.

Tuttavia, il racconto perde forza con l’avanzare della narrazione. Dopo un inizio promettente, la sceneggiatura cade in luoghi comuni e opta per uno sviluppo più prevedibile del previsto. Il ritmo irregolare e alcuni passaggi eccessivamente dilatati tolgono dinamismo alla storia, attenuando parte dell’impatto emotivo che sembrava voler raggiungere.

In definitiva, A Big Bold Beautiful Journey - Un Viaggio Straordinario è un film piacevole, con momenti notevoli e una resa visiva di qualità, ma privo dell’audacia e della profondità necessarie a consolidarsi come un’esperienza davvero memorabile. Il suo maggiore pregio è, al tempo stesso, il suo limite più evidente: offre un viaggio gradevole, ma meno audace e meno meraviglioso di quanto promesso.

Luisa Scarlata