Blink Twice è un thriller psicologico diretto da Zoë Kravitz (al suo debutto alla regia), e interpretato da Naomi Ackie, Channing Tatum, Christian Slater, Simon Rex, Adria Arjona, Kyle MacLachlan, Haley Joel Osment, Geena Davis e Alia Shawkat.

In Blink Twice, quando il magnate della tecnologia Slater King (Channing Tatum) incontra la cameriera Frida (Naomi Ackie) durante una gala di raccolta fondi, scoccano scintille. Lui la invita a unirsi a lui e ai suoi amici per una vacanza da sogno sulla sua isola privata: un autentico paradiso. Le notti sfrenate si mescolano con mattine soleggiate e tutti si divertono. Nessuno vuole che il viaggio finisca, ma quando iniziano a succedere cose strane, Frida intuisce che qualcosa non va in quel posto…

Il primo film diretto da Zoë Kravitz è una sorpresa piena di sorprese: alcune eclatanti (come il gran finale, ma non solo) e altre (forse le più importanti) che scoverete nei dettagli.

Ciò che è certo è che Blink Twice vi terrà incollati alla poltrona e, soprattutto nella seconda metà del film, con gli occhi spalancati.

Infatti, sebbene l’idea principale del film (ovvero quella dell’isola sperduta) sia già stata vista anche nel recente “The Menu” - per fare un esempio - Blink Twice si conquista il diritto di creare il proprio mondo, dove abbondano le denunce sociali (il milionario che sfrutta la cameriera, gli uomini che abusano delle donne in tutti i modi possibili) e le eventuali comparazioni (leggasi Jeffrey Epstein, per citare un nome a caso).

E poi… ci sono quei colpi di scena inaspettati che… beh, lo vedrete da soli. Così come sicuramente apprezzerete le eccellenti interpretazioni dei due protagonisti principali: Naomi Ackie e Channing Tatum.

Che altro possiamo aggiungere? Benvenuti sull’isola: e non dimenticate di sorridere.

