Bridget Jones: Un amore di ragazzo (Bridget Jones: Mad About the Boy), è una commedia romantica diretta da Michael Morris e interpretata da Renée Zellweger, Hugh Grant, Chiwetel Ejiofor, Leo Woodall, Colin Firth e Emma Thompson. È il quarto capitolo della serie di film di Bridget Jones.

In Bridget Jones: Un amore di ragazzo Bridget è sola dopo essere rimasta vedova quattro anni prima, quando Mark è morto durante una missione umanitaria in Sudan. È madre di Billy e Mabel e si trova in una sorta di limbo emozionale. Pressata da chi la circonda, si sente obbligata a tornare a interessarsi alla vita e all’amore…

Bridget Jones è una certezza, ma questa volta è anche una sorpresa densa di significati.

Regalarsi la visione di questo quarto (e forse ultimo?) capitolo della saga, infatti, non vuol dire soltanto concedersi due ore di svago e di sane risate ma anche di bei pensieri e importanti riflessioni sulla vita - o per meglio dire - su ciò che davvero conta nella vita. Sul coraggio di ricominciare, su quello di saper invecchiare, sull’amore che non deve essere per forza quello per un altro, bensì per gli altri: gli amici, i figli, i colleghi di lavoro e, soprattutto, per se stessi e per la vita.

Bridget ha mantenuto il suo carattere e la sua essenza (quelle cose che ci hanno fatto innamorare di lei insomma), ma in questo Bridget Jones: Un amore di ragazzo è cresciuta parecchio, per certi versi anche troppo. Lo siamo anche noi, e per questo la capiamo perfettamente e, ancora una volta, ci immedesimiamo in lei con una disarmante facilità.

Del resto è stato sempre questo il suo segreto. Quello di essere tutte (ma anche tutti) noi: un umanissimo e meraviglioso pasticcio.

Lunga vita a te Bridget. E sappi che se torni, ne saremo felici.

Luisa Scarlata