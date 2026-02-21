Cleaner è un thriller d’azione diretto da Martin Campbell e interpretato da Daisy Ridley, Taz Skylar e Clive Owen.

In Cleaner, quando un gruppo di attivisti radicali prende il controllo del gala annuale di una compagnia energetica sequestrando 300 ostaggi, un’ex soldatessa diventata lavavetri che lavora sospesa a 50 piani di altezza all’esterno dell’edificio, deve salvare coloro che sono rimasti intrappolati all’interno, tra cui il fratello minore…

Cleaner si presenta come un thriller d’azione dalla vocazione chiaramente commerciale che trova nel ritmo il suo principale punto di forza. La narrazione procede con agilità, concatenando sequenze di rischio e tensione in altezza che mantengono lo spettatore costantemente coinvolto. È un film che comprende l’importanza del movimento continuo e che, grazie alla sua buona dinamica, riesce a intrattenere senza mai annoiare.

La proposta funziona soprattutto quando sfrutta lo spazio verticale come asse drammatico, generando momenti di suspense efficaci e una sensazione di pericolo costante. C’è una storia che sostiene l’insieme e una struttura pensata per dosare l’azione con sufficiente ritmo, permettendo alla tensione di non calare e allo spettacolo di rimanere diretto e accessibile.

Tuttavia, la credibilità risente di alcune situazioni poco verosimili e di errori di montaggio piuttosto evidenti, come il cambiamento nel volto della protagonista nel finale, prima quasi senza lividi e nell’inquadratura successiva pieno di ferite.

In definitiva, Cleaner offre azione e suspense sufficienti per funzionare come intrattenimento efficace. Tuttavia, con una maggiore cura avrebbe avuto il potenziale per fare un piccolo salto di qualità. Così com’è, funziona, ma lascia la sensazione che potesse ambire a qualcosa di più.

Luisa Scarlata