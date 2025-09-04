The Conjuring - Il rito finale (The Conjuring: Last Rites) è un film horror soprannaturale, ultimo della saga “The Conjuring”. È diretto da Michael Chaves e interpretato da Vera Farmiga e Patrick Wilson.

The Conjuring - Il rito finale racconta un caso realmente accaduto. Nel 1986, la famiglia Smurl ha sperimentato il male nella propria casa: ombre misteriose, oggetti che fluttuano e sussurri che sembrano provenire dal nulla sono solo alcuni dei “tranquilli” fenomeni che hanno vissuto. Nel frattempo, i Warren conducevano una vita serena, senza affrontare alcun caso paranormale… fino a quando entrambe le famiglie si ritrovano di fronte a uno specchio maledetto…

The Conjuring - Il rito finale gioca con la tensione degli spettatori. È impossibile staccare gli occhi dallo schermo, perché nasce la curiosità impellente di scoprire cosa sia realmente accaduto e come i Warren riusciranno a risolvere il caso. E, naturalmente, tra tanta suspense c’è anche più di uno spavento pronto a cogliere di sorpresa.

All’inizio questo capitolo procede un po’ a rilento, ma è comprensibile per poter seguire il filo della storia: man mano che il film avanza, emergono nuove domande e collegamenti intorno a questo evento. È consigliabile che gli spettatori non lo guardino con logica, ma con paura e fede, proprio come fa la famiglia Smurl.

Il nostro consiglio finale? Non avvicinatevi a nessuno specchio maledetto… potreste ritrovarvi a vivere lo stesso incubo dei protagonisti!

Simona Soppelsa