Il Diavolo Veste Prada 2 (The Devil Wears Prada 2) è un film del 2026 diretto da David Frankel. Sequel de “Il diavolo veste Prada” del 2006, vede il ritorno nel cast di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, affiancati dalle new entry Justin Theroux e Kenneth Branagh.

Il Diavolo Veste Prada 2 riprende la storia di Andy Sachs, ora affermata giornalista digitale. Il suo re-incontro con Miranda Priestly avviene nel pieno della rivoluzione del settore: la moda è divisa tra il mondo online e il declino della carta stampata. Andy dovrà scegliere tra il suo equilibrio personale e il ritorno a un’ambizione senza limiti…

Il Diavolo Veste Prada 2 è una sequela ambiziosa che cerca di portare l’iconico universo di Miranda Priestly al mondo contemporaneo. La prima metà del film è nettamente superiore alla seconda, per ritmo, ironia e freschezza. Riesce a cogliere molto bene lo scontro tra il vecchio mondo della moda cartacea e il nuovo dominio dei social network, degli influencer e della cultura digitale, regalando situazioni divertenti e dialoghi taglienti che catturano fin dall’inizio.

Tuttavia, la seconda parte perde un po’ di slancio. Il ritmo diventa più lento, l’ironia si attenua e alcune parti della trama risultano leggermente meno credibili. Fa capolino un certo “buonismo” che stona con l’acidità tipica della saga. Questo cambio di tono addolcisce troppo i conflitti e riduce l’impatto emotivo, facendo perdere al film parte della sua identità narrativa.

In definitiva, Il Diavolo Veste Prada 2 poteva essere un 9, ma si ferma a un più che dignitoso 7. Nonostante cali nella seconda parte, rimane un intrattenimento di qualità, ricco di glamour e umorismo grazie al sempre magnetico personaggio di Miranda Priestly.

Consigliato, divertente e con diversi momenti brillanti, il sequel di Frankel è perfetto per chi aveva amato il primo film e vuole tornare in questo universo con una prospettiva moderna.

Luisa Scarlata