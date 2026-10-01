Digger è un film di dramma e commedia diretto, co-sceneggiato e co-prodotto da Alejandro González Iñárritu e interpretato nel ruolo principale da Tom Cruise.

In Digger, l’uomo più potente del mondo intraprende una missione frenetica per dimostrare di essere il salvatore dell’umanità, prima che il disastro da lui stesso scatenato finisca per distruggere ogni cosa…

Digger è un autentico “coup de théâtre” cinematografico. Alejandro González Iñárritu trasforma la sala cinematografica in un palcoscenico e lo spettatore nel protagonista di un gioco in cui nulla è esattamente ciò che sembra. Una storia dentro un’altra storia, la caricatura di una caricatura, la parodia della parodia: il film procede attraverso territori sempre più imprevedibili, prendendo in giro l’attualità, la politica, i grandi poteri e le contraddizioni dell’animo (dis)umano.

La grande intuizione di Digger sta nella sua capacità di far convivere l’assurdo con il possibile. Ogni inquadratura è carica di idee, dettagli e situazioni grottesche che strappano una risata scomoda, proprio perché dietro l’esagerazione si nasconde qualcosa di riconoscibile. Iñárritu scava sotto la superficie della realtà e, più va in profondità, più diventa difficile distinguere la finzione dalla verità, la menzogna dalla percezione.

A sostenere questo universo c’è un cast straordinario. Tom Cruise offre un’interpretazione stratosferica e radicalmente inedita, mentre John Goodman regala una presenza di enorme forza, da Oscar. Ma Digger non vive soltanto dei suoi protagonisti: la sua ricchezza sta in una messa in scena che trasforma praticamente ogni inquadratura in una nuova provocazione, una nuova idea o un nuovo motivo per mettere in discussione ciò che stiamo guardando.

Perché forse è proprio questo il vero colpo di scena di Iñárritu: farci ridere dell’impossibile mentre, dietro ogni esagerazione, riconosciamo qualcosa di fin troppo vicino. Reale e fantastico, assurdo e possibile, menzogna e verità finiscono per mescolarsi fino a diventare una cosa sola. E quando cala il sipario, la domanda non è più dove finisca la finzione e inizi la realtà, ma se esista davvero una differenza tra le due.

Luisa Scarlata