Drop - Accetta o Rifiuta (Drop) è un film di genere thriller/horror diretto da Christopher Landon e interpretato da Meghann Fahy e Brandon Sklenar.

Drop - Accetta o Rifiuta vede protagonista Violet, una madre vedova che dopo anni, decide finalmente di concedersi un appuntamento romantico. Si ritrova in un ristorante di lusso con Henry, un uomo che si rivela ancora più affascinante e bello di quanto avesse immaginato. La serata inizia con una certa leggerezza: la chimica tra i due sembra promettente. Tuttavia, la tranquillità di Violet dura poco. Quando inizia a ricevere una serie di messaggi anonimi sul telefono, infatti, la situazione prende una piega decisamente inquietante…

Adrenalina e suspense non mancano in Drop - Accetta o Rifiuta, un thriller che tiene in allerta e con il fiato sospeso lo spettatore per tutta la sua durata. Il meccanismo dei messaggi inviati dalla stessa sala teatro di questo “movimentato” appuntamento funziona, oltrepassando lo schermo e facendo provare a chi guarda le stesse emozioni della protagonista: curiosità, fastidio, e poi in crescendo sospetto, inquietudine, angoscia, paura, terrore.

Dal lato della credibilità ci sono molteplici pecche, cosí come sul finale un po’ troppo prevedibile; nonostante questo, Drop - Accetta o Rifiuta rimane un buon intrattenimento di genere, perfettamente capace di fare ciò che ci si aspetta da questo tipo di film.

Le sorprese non mancano, gli attori risultano convincenti, così come il contrasto tra la meraviglia della location e l’effetto claustrofobico che trasmette.

Il film, insomma, rispetta le sue promesse. Per noi, è un 7 meritato.

Luisa Scarlata