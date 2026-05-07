Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft - The Tour (Live in 3D) è un film-concerto in 3D diretto e prodotto da James Cameron e dalla cantautrice Billie Eilish. Il film ha come protagonista Billie Eilish e mostra le performance della sua settima tournée, “Hit Me Hard and Soft: The Tour (2025)”, registrate a Manchester.

Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft - The Tour (Live in 3D) è un’esperienza cinematografica immersiva che cattura l’essenza della sua tournée mondiale. L’utilizzo del 3D è rivoluzionario: trasporta lo spettatore praticamente sul palco, trasmettendo sia la potenza dello spettacolo che l’intimità delle interpretazioni, senza che l’effetto finale risulti forzato.

Il film mette in risalto il carisma naturale di Billie, la quale domina sensazionalmente il palco. Brani come “Birds of a Feather”, “Bad Guy”, “Lunch” o “What Was I Made For?” suonano e si vedono con una qualità eccezionale, combinando euforia collettiva e momenti più personali.

Sebbene l’impatto tecnico sia impressionante e la regia insieme a James Cameron riesca a trovare un ottimo equilibrio, un possibile aspetto negativo è la scarsa narrazione o “trama”. I momenti nel backstage sono brevi e il film si concentra quasi esclusivamente sullo show, cosa che può renderlo un po’ leggero a chi si aspettava un documentario più approfondito o di carattere biografico.

In definitiva, Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft - The Tour (Live in 3D) si conferma come uno dei migliori film-concerto degli ultimi anni: visivamente spettacolare, emotivamente sincero e perfetto sia per i fan, che per chi vuole scoprire la grandezza di uno degli show più importanti del momento.

Luisa Scarlata