La fine di Oak Street (The End of Oak Street) è un film di fantascienza scritto, co-prodotto e diretto da David Robert Mitchell. È interpretato da Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella e Christian Convery.

Ne La fine di Oak Street, un misterioso fenomeno cosmico sradica l’intero quartiere di Oak Street dal suo tranquillo contesto suburbano, trasportandolo in un luogo sconosciuto. Mentre cercano di orientarsi in una realtà ormai irriconoscibile, i Platt scopriranno che la loro sopravvivenza dipende soprattutto dalla capacità di restare uniti.

Con La fine di Oak Street, David Robert Mitchell dimostra che è ancora possibile sorprendere all’interno di un genere che sembrava aver ormai esaurito gran parte delle sue possibilità. L’insolita premessa di un quartiere residenziale sradicato dal proprio contesto e catapultato in un ambiente preistorico diventa il punto di partenza di una delle proposte fantascientifiche più originali degli ultimi anni. Senza limitarsi al puro spettacolo, il regista fonde avventura, mistero, horror e dramma familiare con sorprendente naturalezza.

Uno dei maggiori punti di forza del film è il suo straordinario senso del ritmo. Mitchell alterna tensione ed emozione con tale precisione che i cento minuti di durata scorrono in un attimo. I colpi di scena e i continui sobbalzi sulla poltrona sono dosati con intelligenza, non risultano mai gratuiti e mantengono lo spettatore costantemente con il fiato sospeso, trasformando ogni svolta narrativa in una sorpresa autentica.

A rendere il tutto ancora più coinvolgente contribuisce un cast eccezionale. Anne Hathaway ed Ewan McGregor confermano di essere due degli interpreti più solidi della loro generazione, regalando umanità e credibilità a una storia che, sulla carta, avrebbe potuto facilmente scivolare nell’eccesso. Maisy Stella e Christian Convery completano il ritratto di una famiglia dalla chimica impeccabile, facendo sì che la componente emotiva abbia lo stesso peso dell’impatto spettacolare.

Senza rinunciare alla sua vocazione di grande cinema d’intrattenimento, La fine di Oak Street trova un perfetto equilibrio tra avventura fantastica e suspense, offrendo uno spettacolo capace di reinventarsi continuamente. È un film che sorprende e tiene alta la tensione fino all’ultimo minuto, confermando David Robert Mitchell come uno dei registi più creativi e visionari del panorama contemporaneo.

Una delle grandi sorprese dell’anno e la dimostrazione che l’originalità ha ancora molto da dire nel cinema di genere e nel grande spettacolo.

Luisa Scarlata