I Fantastici Quattro: Gli Inizi (The Fantastic Four: First Steps) è un film del 2025 diretto da Matt Shakman e interpretato da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser e Ralph Ineson. Basato sul gruppo dei Fantastici Quattro di Marvel Comics, è il 37° film del Marvel Cinematic Universe (MCU) e il primo della cosiddetta “Fase Sei”, nonché secondo reboot della serie di film sui Fantastici Quattro.

Ambientato in un mondo retro-futurista ispirato agli anni ’60, I Fantastici 4: Primi passi presenta la Prima Famiglia della Marvel alle prese con la loro sfida più spaventosa di sempre. Costretti a bilanciare i loro ruoli di supereroi con la forza del legame familiare, dovranno difendere la Terra da un dio spaziale famelico di nome Galactus e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer…

La prima cosa che impatta nel vedere I Fantastici 4: Primi passi è la sua raffinatezza visuale, con una accattivante patina vintage che colloca subito il film su un altro pianeta, tanto rispetto al passato che alla concorrenza. Mossa intelligente visto che per primo, l’occhio vuole la sua parte.

Altre mossa furba e azzeccata è senza dubbio il cast: bravissimi tutti, ma gli sguardi sono puntati (e a ragione), sull’idolo del momento: l’onnibrillante Pedro Pascal, che neppure se si impegna riesce a farne una sbagliata e che anche qui innamora il pubblico sia con la tuta da supereroe che, tra le lenzuola, con il pigiamone da futuro padre di famiglia.

Andando alla trama possiamo testimoniare che è solida, coerente, regolare: non bisogna sforzarsi per capire cosa succede, il che non è detto che sia un male. Certamente, I Fantastici 4: Primi passi è più un film di sentimenti che d’azione (al contrario di Superman che spinge in ugual modo l’acceleratore su entrambi gli aspetti). La metafora è chiara: se il mondo intero si comportasse come fossimo tutti membri di una stessa famiglia, i cattivi sarebbero finalmente sconfitti.

Se Superman denuncia, insomma, I Fantastici 4 idealizzano: la famiglia e l’unione (che fa la forza).

E…se avessero ragione?

Luisa Scarlata