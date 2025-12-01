Verrà inaugurata domani 1 dicembre, nei Cines Callao e in diversi quartieri della capitale spagnola, la 18esima edizione del Festival del Cinema Italiano di Madrid, che quest’anno amplia il numero di film, incontri e sezioni parallele, tra cui debutteranno le proiezioni inclusive. Tutte novità introdotte da Elena Fontanella, nuova Direttrice di grande prestigio dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, ente organizzatore del festival.

Come con un salto felino, questa diciottesima edizione percorrerà idealmente il ponte tra le due cinematografie, quella italiana italiana e quella spagnola, che il festival desidera rappresentare. Dall'1 al 7 dicembre, la capitale spagnola sarà animata da proiezioni, incontri, celebrazioni e molti altri appuntamenti legati al cinema italiano.

“Abbiamo sentito la necessità di dare ancora più rilevanza al cinema italiano, cercando di realizzare un festival maggiormente articolato, offrendo più spazio alle nostre produzioni e mettendo in risalto le caratteristiche distintive del nostro cinema, vale a dire l’eccellenza che contraddistingue l’intera industria cinematografica italiana e che le consente di emergere a livello internazionale”, ha dichiarato Elena Fontanella, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid.

“Il Festival del Cinema Italiano di Madrid, che raggiunge la sua maggiore età, assume dunque questa missione, ovvero di essere non solo luogo di proiezione, ma spazio di riflessione; non solo calendario di eventi, ma piattaforma di dialogo culturale; non solo vetrina del nostro cinema, ma una voce che porta l’Italia nel cuore di Madrid e da Madrid la fa risuonare in Europa e nel mondo”, ha sottolineato da parte sua Giulio Base, direttore artistico del 18esimo Festival del Cinema Italiano di Madrid.

Durante la rassegna, ogni proiezione sarà arricchita dalla presenza di un talento – regista, attore o autore – che ne racconterà la genesi e il percorso creativo. Tra le personalità di spicco invitate ed elencate sul sito ufficiale del Festival del Cinema Italiano di Madrid, figurano Monica Guerritore, alla quale sarà consegnato un premio speciale e Paolo Genovese, che riceverà il Premio alla Carriera 2025. A loro si aggiungeranno, tra gli altri, Neri Marcorè e Luca Zingaretti, presenti quest’anno con il loro debutto dietro la macchina da presa, passando così dal ruolo di attori a quello di registi.

Quest’anno si amplia inoltre la collaborazione con il Giffoni Film Festival, che oltre ad una selezione di film, offrirà i suoi prestigiosi laboratori agli studenti di cinema madrileni. Una nuova sezione, chiamata “Festival OFF”, seguirà i nuovi autori e le proiezioni inclusive realizzate in collaborazione con la Chiesa di San Antón di Madrid e l’Ospedale Pediatrico Niño Jesús.

Tutte le proiezioni, a ingresso gratuito e in versione originale con sottotitoli in spagnolo, si terranno in diversi spazi della città. L’Istituto Italiano di Cultura di Madrid ospiterà la sezione retrospettiva, con la proiezione della Trilogia del dollaro di Sergio Leone, l’omaggio a Claudia Cardinale con I soliti ignoti, oltre a due film proposti dal Giffoni e un laboratorio di cinema dedicato ai più giovani.

L’inaugurazione è prevista per domani, 1 dicembre, presso i Cines Callao, con il concerto di Paolo Fresu e Pierpaolo Vacca nonché la proiezione di Fuori, di Mario Martone.

Luisa Scarlata