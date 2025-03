Flight Risk è un film d’azione e suspance diretto da Mel Gibson e interpretato da Mark Wahlberg, Michelle Dockery e Topher Grace.

In Flight Risk, un pilota (Mark Wahlberg) trasporta sul suo piccolo aereo una tenente generale (Michelle Dockery) incaricata di scortare un testimone chiave (Topher Grace) giacché al suo arrivo dovrà deporre in un processo contro la mafia. Mentre sorvolano le impervie e innevate montagne dell’Alaska, la tensione sale alle stelle: non tutti a bordo, infatti, sono chi dicono di essere…

Mel Gibson ci dimostra una volta di più che una buona idea - e soprattutto una buona gestione di essa - non hanno bisogno di fronzoli né di troppo tempo per funzionare come si deve.

Flight Risk, infatti, con soli tre protagonisti, un piccolo aereo e “appena” 90 minuti, soddisfa alla grande la platea, alla quale regala un thriller che mozza il fiato dal primo all’ultimo secondo.

Gibson sa il fatto suo e affida a Mark Wahlberg un ruolo che gli cade a pennello, senza dimenticare di aggiungergli una “chicca” sorprendente che riguarda il suo aspetto fisico. Di fatto, l’ironia è la quarta protagonista di questo onestissimo e godibilissimo film d’azione che, come dicevamo, dà esattamente quel che promette: alta tensione, un buon racconto, e una giusta durata.

Bravo!

Luisa Scarlata