Godzilla Minus Zero (Gojira Mainasu Zero), è un film giapponese appartenente al genere kaiju, scritto, diretto e curato negli effetti visivi da Takashi Yamazaki. Sequel di Godzilla Minus One (2023), rappresenta il 39º capitolo della saga di Godzilla, il 34º prodotto da Toho e il sesto film dell’era Reiwa del franchise.

In Godzilla Minus Zero la guerra ha lasciato il Giappone in ginocchio. Godzilla ha contribuito a trascinarlo ancora più in basso. Sono trascorsi due anni da allora e il Paese continua a lottare per ricostruire ciò che è andato perduto e ritrovare, finalmente, una parvenza di normalità. Proprio quando l’umanità comincia appena a riassaporare la pace, una nuova minaccia, Ghidorah, irrompe sulla scena, mandando in frantumi ogni speranza in un istante…

Godzilla Minus Zero conferma ancora una volta la capacità del cinema giapponese di trasformare il Re dei Mostri in qualcosa di più di una semplice minaccia dalle dimensioni colossali. Il film punta su uno spettacolo visivo di grande impatto, con sequenze di distruzione capaci di restituire un’autentica percezione della scala degli eventi e del pericolo che incombe. La regia e la componente tecnica contribuiscono a mantenere alta la tensione, consolidando l’identità di un franchise che trova la propria forza nella riuscita combinazione tra cinema catastrofico e dramma umano.

Il film, tuttavia, non dimostra la stessa efficacia in ogni suo aspetto. Se da una parte la componente emotiva ambisce a conferire maggiore profondità alla vicenda, dall’altra alcune parentesi sentimentali finiscono per risultare eccessivamente ridondanti. Godzilla Minus Zero tende a sottolineare determinate emozioni anziché lasciare che maturino ed emergano spontaneamente, togliendo così naturalezza ad alcuni passaggi drammatici. In più di un’occasione, il tentativo di sollecitare una risposta emotiva nello spettatore appare forzato, soprattutto quando la narrazione torna su conflitti e dinamiche che erano già stati ampiamente delineati.

Questo squilibrio si riflette inevitabilmente sul ritmo, che alterna sequenze di grande intensità a momenti drammatici dilatati oltre il necessario. Quando lascia parlare le immagini, facendo leva sulla minaccia rappresentata da Godzilla e Ghidorah e sulle devastanti conseguenze del loro passaggio, il film dimostra una notevole capacità di generare tensione e coinvolgimento. Al contrario, quando insiste nel rimarcare i sentimenti dei personaggi, perde parte della forza e dell’incisività che caratterizzano i suoi momenti migliori. Ne risulta un’opera tecnicamente solida e spettacolare, ma meno convincente sul piano della scrittura emotiva.

In definitiva, Godzilla Minus Zero è uno spettacolo cinematografico ambizioso, che ribadisce le potenzialità della saga pur senza riuscire a evitare qualche passaggio a vuoto. La potenza delle immagini e la capacità di mettere in scena la distruzione si scontrano con una componente sentimentale che, a tratti, appare ripetitiva e fin troppo costruita. Una visione consigliata soprattutto agli appassionati del genere kaiju, anche se il risultato avrebbe potuto essere ancora più incisivo con una narrazione maggiormente misurata e un approccio alle emozioni meno ridondante.

Luisa Scarlata