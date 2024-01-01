Good Boy è un film horror scritto e diretto da Ben Leonberg e interpretato dallo stesso regista insieme al suo cane Indy, vero protagonista della storia.

In Good Boy, un cane fedele si trasferisce con il suo padrone Todd in una vecchia casa di campagna, alla ricerca di tranquillità. Ma presto l’animale inizia a percepire ciò che gli occhi umani non possono vedere: presenze che si muovono nell’ombra. Quando forze oscure cominciano a minacciare Todd, il coraggioso Indy dovrà affrontare la paura più grande per proteggere chi ama sopra ogni cosa.

Presentato al Festival di Sitges 2025, Good Boy ha sorpreso il pubblico con una proposta tanto insolita quanto toccante: un film dell’orrore raccontato dal punto di vista di un cane. In appena 72 minuti, seguiamo Indy mentre scopre le presenze sovrannaturali che abitano la nuova casa del suo padrone; ciò che per noi resterebbe invisibile, per lui diventa una minaccia concreta e inquietante.

Il grande pregio di Good Boy risiede proprio nel suo punto di vista. Leonberg filma con rispetto e pazienza, catturando il mondo sensoriale dell’animale — il suo olfatto, i suoni, i timori — con un’immersione quasi ipnotica. Il risultato non è solo un esercizio di stile, ma anche una riflessione profonda sulla lealtà, la paura e il legame che unisce uomini e animali.

Pur nella sua originalità, la scelta narrativa limita leggermente lo sviluppo dei personaggi umani e rende il ritmo a tratti irregolare. Tuttavia, proprio questa prospettiva rafforza la tensione e l’empatia, trasformando il film in un’esperienza più emotiva che puramente orrorifica.

Good Boy non punta ai facili spaventi, ma emoziona attraverso lo sguardo innocente di un essere che non comprende il male, ma lo percepisce. Senza dubbio, una piccola gemma del cinema fantastico contemporaneo.

Luisa Scarlata