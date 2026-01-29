Greenland 2 (Greenland 2: Migration) è un film del 2026 diretto da Ric Roman Waugh. È il sequel di Greenland del 2020.

In Greenland 2, cinque anni dopo che la cometa interstellare Clarke ha decimato la maggior parte della Terra, la famiglia Garrity deve abbandonare la sicurezza del bunker in Groenlandia e intraprendere un pericoloso viaggio attraverso la landa desolata dell’Europa per trovare una nuova casa…

Greenland 2 si presenta come un sequel che mantiene ciò che promette: puro intrattenimento e una continuità coerente con il tono di sopravvivenza e catastrofe del primo capitolo. Senza cercare di reinventare la formula, il film punta a valorizzare il viaggio umano dei protagonisti in un mondo devastato, mantenendo al centro la tensione costante e i legami familiari che sorreggono la narrazione.

Il ritmo è uno dei suoi punti di forza. Si tratta di una proposta molto dinamica che concaten­a ostacoli, inseguimenti e scelte estreme senza lasciare quasi respiro allo spettatore. La sensazione di pericolo è continua e la messa in scena riesce a conservare suspense e adrenalina dall’inizio alla fine, elemento fondamentale per questo tipo di cinema post-apocalittico.

Colpisce tra l’altro come il risultato finale superi le aspettative create da un trailer che non gli rendeva giustizia. Sulla carta poteva sembrare un sequel di routine, ma sullo schermo funziona meglio del previsto grazie alla sua efficacia narrativa e ad una regia che sa quando accelerare e quando rallentare per rafforzare la tensione emotiva.

Non si tratta di un capolavoro ma certamente di un buon intrattenimento che compie la sua missione senza esitazioni. Greenland 2 è un sequel solido: mantiene l’interesse, offre spettacolo e, soprattutto, non fa mai pentire della sua visione.

Luisa Scarlata