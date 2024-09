Cattivissimo Me 4 (Despicable Me 4) è un film d’animazione del 2024 diretto da Chris Renaud. È il quarto capitolo del franchise di Cattivissimo Me (sesto se si contano i due spin-off sui “Minions”) nonché il sequel di “Cattivissimo me 3” del 2017.

In Cattivissimo Me 4, Gru vive una vita tranquilla insieme alla moglie Lucy, alle tre figlie Margot, Edith e Agnes e al primo figlio maschio Gru Jr. Tutto cambia quando quando il famoso super cattivo Maxime Le Mal evade di prigione insieme alla sua fidanzata Valentina e giura vendetta su Gru…

La banda di Gru torna in ottima forma e con un vecchio nemico da affrontare. Anche questa volta, Gru cerca di essere una persona normale, che conduce una vita normale, ma non ci riesce perché, in fondo, essere “cattivissimo” è ciò che gli riesce meglio (e che preferisce persino il suo maschietto appena nato).

Lo schema di Cattivissimo Me 4, lo avrete capito, non cambia molto, e arrivati al quarto film della saga, è qualcosa che si comincia a notare.

Ma è un fastidio che dura poco, spazzato via soprattutto dall’arrivo dei minions e delle loro divertentissime gag, che hanno il potere magico di farti ridere in modo quasi incondizionato, come se fosse un riflesso spontaneo e, quindi, impossibile da evitare.

Sono loro il punto forte di una storia che, a parte alcuni nuovi personaggi, non presenta grandi sorprese.

Piuttosto, la conferma che i colpi di genio funzionano sempre. In questo caso, sono dei nanetti gialli con una salopette blu.

Luisa Scarlata