Hamnet - Nel nome del figlio (Hamnet) è un film diretto da Chloé Zhao ed è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Maggie O’Farrell, co-autrice della sceneggiatura insieme alla regista.

In Hamnet, Agnes Hathaway (Jessie Buckley*), una giovane donna che prepara rimedi a base di piante e vive ai margini della comunità del villaggio di Stratford, incontra un giovane precettore di latino, William Shakespeare (Paul Mescal), figlio di un guantaio, che diventerà suo marito. Il loro matrimonio viene messo alla prova prima dai rapporti con le rispettive famiglie e dalle lunghe assenze di lui a Londra, e in seguito dalla malattia dei figli gemelli, Judith e Hamnet, contagiati durante un’epidemia di peste, e dalla morte di Hamnet all’età di undici anni…

Hamnet è un film delicato e profondamente emotivo che si allontana da qualsiasi approccio biografico convenzionale per costruire un ritratto intimo del lutto, della perdita e della memoria. Lontano dal concentrarsi sulla figura pubblica di Shakespeare, il film sceglie di guardare all’invisibile: a ciò che non è stato scritto, ma che ha segnato per sempre la sua opera e la sua vita.

Hamnet racconta il lutto non come un processo chiuso, ma come una ferita che si trasforma. La messa in scena è elegante ed organica. La fotografia naturalistica e il sonoro costruiscono un’atmosfera avvolgente, quasi tattile, che mette in dialogo il terreno e lo spirituale. Il ritmo misurato permette alle emozioni di respirare, invitando lo spettatore ad abitare il dolore insieme ai personaggi.

Hamnet è un’opera sensibile e matura — grazie anche alle magnifiche interpretazioni dei due protagonisti principali — che confida pienamente nell’intelligenza emotiva dello spettatore. Non cerca di spiegare, ma di accompagnare. Un film intimo, di una bellezza dolorosa e profondamente umana, che concepisce il cinema come uno spazio di risonanza emotiva e che trasforma la perdita in un atto di memoria e d’amore.

Luisa Scarlata