Una di famiglia (The Housemaid), è un thriller psicologico basato sul bestseller di Freida McFadden. È diretto da Paul Feig e interpretato da Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar e Michele Morrone.

In Una di famiglia, una giovane con un passato complicato (Sydney Sweeney), inizia a lavorare come aiutante nella lussuosa casa dei Winchester. Ben presto comincia a notare comportamenti strani, mentre si ossessiona sempre di più con la vita della sua capa e con la dinamica familiare, che osserva di nascosto senza che nessuno si accorga della sua presenza…

Una di famiglia è un thriller psicologico sofisticato, inquietante e assolutamente avvincente, capace di catturare lo spettatore fin dai primi minuti. Il film costruisce la tensione in modo graduale ed elegante. È inoltre un’eccellente trasposizione del libro, rispettosa della sua essenza e molto efficace nel trasferire sullo schermo l’atmosfera opprimente e perturbante del romanzo.

Amanda Seyfried offre un’interpretazione straordinaria e profondamente espressiva. Al suo fianco, Sydney Sweeney brilla con la stessa intensità: entrambe le attrici sono eccezionali e la complessa dinamica che si instaura tra i loro personaggi diventa il vero cuore emotivo e psicologico del film.

La regia punta su una messa in scena curata e precisa, in cui gli spazi domestici — apparentemente lussuosi e sicuri — si trasformano in scenari soffocanti. La fotografia, il ritmo e l’uso dello spazio rafforzano una narrazione ricca di colpi di scena e twist inaspettati, che mantengono alta la tensione fino alla fine senza ricorrere a trucchi facili né a effetti superflui.

In definitiva, Una di famiglia è un thriller intelligente, elegante e molto ben costruito, che combina una solida trasposizione letteraria, interpretazioni memorabili e una narrazione piena di sorprese. Una proposta coinvolgente e perturbante, ideale per gli amanti della suspense psicologica a lenta combustione, capace di lasciare un segno duraturo.

Luisa Scarlata