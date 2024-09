It Ends With Us - Siamo noi a dire basta (It Ends with Us), è un film romantico statunitense diretto da Justin Baldoni e basato sull’omonimo romanzo del 2016 di Colleen Hoover. È interpretato da Blake Lively e Justin Baldoni.

In It Ends With Us - Siamo noi a dire basta, Lily Bloom (Blake Lively) è una giovane donna che, dopo aver superato un’infanzia difficile, intraprende una nuova vita a Boston inseguendo il sogno di aprire il suo negozio di fiori. L’incontro di Lily con l’affascinante neurochirurgo Ryle Kincaid (Justin Baldoni) dà inizio a una grande storia d’amore ma - purtroppo e inaspettatamente - anche a un ritorno al suo traumatico passato…

Siamo noi a dire basta: e la sala scoppia a piangere. E a sospirare, a ridere, a trattenere il fiato, a coprirsi gli occhi, ad abbracciare la persona con cui sono andati al cinema. Raramente ho visto un tale livello di partecipazione fisica ed emotiva durante una proiezione. Il pubblico non mente. E se un film riesce a provocare tutto ciò, è perché merita. E va riconosciuto.

Qualcuno potrebbe dire che si tratta solo di una storia “da romanzo” (che, per inciso, ha venduto milioni di copie), ma la verità è che nella storia di Lily Bloom c’è molto di più: il riflesso (o l’ombra oscura) di moltissime donne e quella di troppi uomini. Ed è per questo che in sala le reazioni (e le emozioni) sono così… reali. Il livello di identificazione è altissimo e si nota.

Il percorso della protagonista (interpretata da una brillante Blake Lively con grandissima spontaneità) è tanto complesso quanto esemplare. Baldoni, dal canto suo, si riserva il ruolo di un uomo che ci dimostra, ancora una volta, come la mascolinità tradizionalmente definita sia diventata un problema sociale.

Tutto questo senza mai esagerare (né cadere nelle facili trappole della retorica), e riuscendo a mantenersi costantemente nei canoni di un gran film sentimentale, come non se ne vedevano da tempo.

Fazzoletti e applausi.

Luisa Scarlata