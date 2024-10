Joker: Folie À Deux è un film drammatico musicale basato su Joker e Harley Quinn, personaggi della DC Comics. È il sequel di Joker (2019), diretto nuovamente da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix e Lady Gaga.

In Joker: Folie À Deux, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) è sotto custodia nell’Ospedale Psichiatrico di Arkham, in attesa di processo per i crudeli crimini da lui commessi due anni prima. Mentre affronta le questioni legali e il tema della sua doppia identità assistito dalla sua avvocatessa, Arthur si innamora di un’altra paziente, Harleen “Lee” Quinzel (Lady Gaga), la quale sembra ricambiare il suo amore…

È curioso notare come gran parte del pubblico e della critica abbia reagito al sequel di Todd Phillips proprio come Lee e gli scriteriati fanatici di Joker: “abbandonando” e degradando Arthur Fleck, quando è soltanto Arthur Fleck.

A molti, infatti, non è piaciuto che il supercriminale sia stato raccontato semplicemente come un criminale, e meno “super” del solito. Descritto come un perdente, un emarginato, una figura patetica.

Eppure, è precisamente questo il punto forte di un sequel incompreso, che noi - invece - abbiamo amato tanto quanto il primo film.

Joker 2 riavvolge la bobina in senso contrario rispetto al film del 2019, e ci mostra che dietro al supervillano c’è un uomo che nessuno vuole vedere. Che nessuno ha mai visto. Arthur era il nulla fino a quando è diventato Joker, e torna ad essere il nulla quando rinuncia alla doppia identità e si assume le sue responsabilità in quanto Arthur.

Ed è lì che il mondo torna ad abbandonarlo. A farlo nel film è Lee, al cinema è il pubblico; e la critica: malgrado una storia forse meno impattante ma persino più significativa, e nonostante un’interpretazione (ci riferiamo in particolare a quella di Joaquin Phoenix) di rara eccellenza e dedizione.

Ci rimane impresso, come una triste metafora, il fotogramma finale di un Joker che se ne va come chiunque altro.

Però, almeno, con il nostro 9.

Luisa Scarlata