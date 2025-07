Jurassic World - La Rinascita (Jurassic World Rebirth) è un film d’azione, avventura e fantascienza, diretto da Gareth Edwards. È il sequel stand-alone di Jurassic World - Il dominio (2022) e il settimo film del franchise di Jurassic Park.

In Jurassic World - La Rinascita, cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World Dominion, una spedizione di coraggiosi esperti affronta regioni equatoriali isolate per estrarre il DNA da tre enormi creature preistoriche in nome di una rivoluzionaria e importantissima scoperta medica…

C’è molto sapore di Spielberg in questo settimo capitolo di una saga che si sforza di avere ancora qualcosa di interessante da dire, riuscendoci in parte ma non del tutto.

Che ci troviamo davanti a un kolossal cinematografico è chiaro fin da subito: per il cast stellare (che, tra l’altro, merita in toto un voto decisamente alto); per l’enorme ed efficace sforzo produttivo ed anche per la durata del film, che forse poteva essere un tantino ridotta onde evitare una certa stanchezza da ripetitività.

Intendiamoci: Jurassic World - La Rinascitar non annoia affatto, anzi. Diverte, intriga, emoziona…però forse non sorprende più come dovrebbe.

In particolare, in questo settimo capitolo, tanto la trama quanto gli spettatori si concentrano curiosamente molto più sugli umani piuttosto che sui dinosauri; e questo lascia pensare…

In conclusione: siamo al puro intrattenimento. E poco più.

Luisa Scarlata