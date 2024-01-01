Kill Bill: The Whole Bloody Affair è un film di arti marziali scritto e diretto da Quentin Tarantino. Unisce — con l’aggiunta di materiale e scene inedite — i film Kill Bill: Volume 1 (2003) e Kill Bill: Volume 2 (2004), che furono concepiti e prodotti come un’unica pellicola, ma successivamente divisi in due.

In Kill Bill: The Whole Bloody Affair, Uma Thurman interpreta The Bride, data per morta dopo che il suo ex capo e amante, Bill, organizza un massacro durante le prove del suo matrimonio, sparandole alla testa e privandola della figlia non ancora nata. Al risveglio dal coma, The Bride intraprende una vendetta implacabile contro i membri della Squadra Assassina delle Vipere Mortali, decisa a regolare i conti uno a uno fino ad arrivare allo stesso Bill.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair rappresenta la versione più vicina alla visione originale di Quentin Tarantino: un’opera continua che fonde i due volumi in un unico, epico racconto di vendetta della durata di circa quattro ore. Più che un semplice montaggio esteso, questa edizione riorganizza il ritmo narrativo, ammorbidisce le transizioni e rafforza l’arco emotivo di The Bride, conferendo maggiore coesione a una storia che inizialmente era stata divisa per ragioni commerciali.

Uno dei cambiamenti più evidenti si trova nell’iconica battaglia contro i Crazy 88, presentata nella sua versione più lunga e completamente a colori, eliminando il ricorso al bianco e nero utilizzato nell’uscita originale. Questa scelta intensifica la stilizzazione visiva e accentua il carattere operistico della violenza, uno dei tratti distintivi del cinema di Tarantino. A ciò si aggiungono piccole estensioni in vari combattimenti e dialoghi, che permettono una maggiore respirazione drammatica e arricchiscono la costruzione dei personaggi.

L’edizione recupera inoltre materiale aggiuntivo nella sequenza animata di O-Ren Ishii, presentata con leggere estensioni e un’integrazione più fluida all’interno dell’insieme narrativo. Sebbene non includa nuova animazione, queste variazioni rafforzano il tono tragico del personaggio e consolidano il contrasto stilistico tra animazione e azione dal vivo. Allo stesso modo, alcune scene come l’interrogatorio di Sofie Fatale o la sequenza della sepoltura di The Bride vengono leggermente prolungate, aumentando la tensione e la crudezza emotiva.

Al di là delle aggiunte, The Whole Bloody Affair si distingue per il suo ritmo più organico e la struttura narrativa più coerente. L’opera funziona come un viaggio cinematografico continuo, in cui la fusione dei generi — dal western al cinema di arti marziali, passando per l’anime e l’exploitation — acquista maggiore senso come esperienza unitaria.

Il risultato è una versione più matura ed equilibrata che, pur senza aggiungere materiale completamente nuovo, riesce a offrire la forma più completa e definitiva di uno dei lavori più emblematici di Tarantino.

Luisa Scarlata