Le bambine (Mosquitoes), è un film drammatico autobiografico, scritto e diretto dalle sorelle Valentina e Nicole Bertani. Il film ha avuto la sua prima mondiale in concorso al 78° Festival del Cinema di Locarno il 12 agosto del 2025, dove è stato nominato al Pardo d’Oro.

In Le bambine, Linda ha solo otto anni. Ha una nonna ricca e una madre giovane e bella, ma tossicodipendente, irresponsabile e più “amica” piuttosto che una figura autoritaria: un’amica troppo infantile, della quale Linda è costretta a prendersi cura costantemente, nonostante la sua tenera età…

Le bambine è un film straordinario e profondamente toccante. Colpisce innanzitutto per l’impeccabile ricostruzione degli anni Novanta, ottenuta attraverso tutti i mezzi cinematografici possibili: la messa in scena, i costumi, il formato dell’immagine, la musica, la fotografia e un uso preciso del linguaggio visivo che immerge lo spettatore in un’epoca riconoscibile e viva. Nulla è decorativo; ogni dettaglio contribuisce alla creazione di un mondo coerente e autentico.

Ma la vera forza del film risiede nel suo significato. Le bambine racconta di adulti che non sono mai davvero cresciuti: immaturi, superficiali e spesso persino crudeli. Di fronte a loro ci sono le bambine, costrette a farsi carico di chi dovrebbe proteggerle, rinunciando prematuramente all’infanzia alla quale avrebbero diritto. Il fatto che si tratti di un racconto autobiografico aggiunge alla narrazione un valore profondo e genuino, rafforzandone l’onestà emotiva e l’impatto.

Il finale è allo stesso tempo ammirevole e devastante: nel modo più duro possibile si compie un atto di riscatto, di liberazione, di restituzione di ciò che era stato negato. È una conclusione che non cerca di consolare, piuttosto di “fare giustizia”. Le bambine è un film necessario, coraggioso e profondamente onesto, che rimane nella mente molto tempo dopo che le luci in sala si sono spente.

Da parte nostra, un sincero applauso va alle sorelle Valentina e Nicole Bertani, per il loro coraggio e per un talento che rende legittimo sperare in un futuro luminoso per loro e, allo stesso tempo, per noi spettatori.

Luisa Scarlata