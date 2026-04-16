Lee Cronin - La mummia (Lee Cronin’s The Mummy), è un film horror scritto e diretto da Lee Cronin.

In Lee Cronin - La mummia, la piccola Katie, scomparsa otto anni prima nel deserto, ricompare misteriosamente, ma i genitori si accorgono presto di un inquietante cambiamento nella bambina…

La Mummia di Lee Cronin è una re-immaginazione audace e perturbante del classico mostro del terrore, che conferma Lee Cronin come uno dei registi più interessanti dell’horror contemporaneo. Questa volta Cronin opta per un approccio intimo e viscerale, centrato sul dramma familiare e sul body horror.

L’atmosfera del film è oppressiva e carica di simbolismo, con una fotografia che gioca magistralmente con la sabbia, le ombre e la decomposizione corporea. Le interpretazioni sono eccellenti: Jack Reynor e Laia Costa trasmettono con crudezza il dolore e la disperazione dei genitori, mentre la giovane attrice che interpreta la figlia offre una presenza inquietante e sfaccettata che domina ogni scena.

Il design degli effetti e del trucco è superbo, con trasformazioni agghiaccianti e credibili. Cronin dimostra un controllo preciso del ritmo e sa esattamente quando colpire lo spettatore con sequenze di puro panico e gore. Sebbene in alcuni momenti la metafora familiare risulti un po’ evidente, il film mantiene un tono serio e impegnato che lo eleva nettamente rispetto alla maggior parte dei remake di mostri classici, mixando con grande equilibrio il terrore soprannaturale a uno studio emotivo profondo sul lutto e sulla perdita.

In definitiva, La Mummia di Lee Cronin è un solido esercizio di genere che rispetta l’essenza del mito pur aggiornandolo con intelligenza e brutalità. Un horror maturo, ben realizzato e altamente consigliato a chi ama il terrore viscerale e psicologico.

Luisa Scarlata