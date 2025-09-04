Materialists è una commedia romantica scritta e diretta da Celine Song e interpretata da Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal.

In Materialistas, Lucy (Dakota Johnson) è una giovane organizzatrice di incontri di New York che si occupa di far incontrare single alla ricerca della coppia perfetta. Tuttavia, il suo mondo viene sconvolto quando si ritrova intrappolata in un triangolo amoroso con Harry (Pedro Pascal), affascinante finanziere miliardario, e il suo ex fidanzato John (Chris Evans), un attore di scarso successo…

Nonostante Materialists sia stata definita una commedia romantica, in realtà è qualcosa di abbastanza diverso dal tipico film di questo genere. Abbastanza da spiazzare chi arrivi aspettandosi una nuova “Pretty Woman” o un “Notting Hill” dei nostri giorni.

Celine Song spinge di fatto su tasti decisamente differenti. Un certo grado di romanticismo non manca (specialmente nella seconda parte della trama) ma il tono generale rimane elegante e distaccato, misurato e con un sottile cinismo che raffredda gli impulsi passionali.

La struttura in due parti e due coppie manca della connessione necessaria per portare all’estremo i suoi opposti: l’amore interessato e quello incondizionato. E, alla fine, nessuno dei due convince del tutto; il film lascia sospesa la sensazione che entrambi siano, in qualche modo, sbagliati. Se non è un affare, insomma, l’amore è un compromesso, un accontentarsi. Ma davvero Lucy sarà felice così?

Lo spettatore se ne va dubitandolo, specialmente nel constatare che persino il supposto lieto fine viene quasi “buttato via”, in una scena confusa che avviene dietro ai titoli di coda.

Insomma, se negli anni ’90 ci raccontavamo le favole, oggi ci diciamo la verità senza anestesia. Del resto - a ben pensarci - bastava guardare con attenzione al titolo del film: la Song, in fin dei conti, ci stava già avvisando.

Luisa Scarlata