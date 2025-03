Mickey 17 è un film di fantascienza scritto e diretto da Bong Joon-ho e interpretato da Robert Pattinson, Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette e Mark Ruffalo. È l’adattamento cinematografico del romanzo del 2022 Mickey7 scritto da Edward Ashton.

In Mickey 17, Mickey Barnes (Robert Pattinson) è un impiegato usa e getta, un “sacrificabile” della sua azienda, mandato in avanscoperta sul pianeta ghiacciato Niflheim per la futura colonizzazione. Ogni volta che una replica di Mickey muore, viene rigenerato un nuovo clone, attraverso una stampante 3D, che contiene i suoi ricordi intatti…

Sorprendente, inquietante, ironico, originale. Mickey 17 si rivela una gradita sorpresa.

Robert Pattinson è per ben 18 volte l’eroe di questa amara favola spaziale, che ancora una volta ci invita a stare in allerta nei confronti di quei cosiddetti “leader visionari” di cui sembra sempre più pieno il mondo (qualsiasi pensiero rivolto a Musk non è puramente casuale). Capibanda carismatici che si approfittano delle debolezze umane e delle terrene sconfitte per offrire il sogno della conquista di nuovi pianeti, di terre lontane dove poter ricominciare da capo ma…a che prezzo?

Mickey Barnes è forse quello a pagare il più alto, tuttavia non sono da meno i suoi tristi compagni di viaggio, succubi delle loro disfatte ma ancor più di questa coppia di allucinati vaneggiatori, grandiosamente interpretati da una Toni Collette e un Mark Ruffalo davvero in grande spolvero.

Mickey 17 è insomma una sorta di monito o di ricordatorio surreale e creativo, che attraverso la fantascienza ribadisce di fatto un concetto assai realistico, ovvero che bisogna stare sempre più attenti a chi vende chimeriche illusioni (qualsiasi pensiero rivolto a Trump non è anche stavolta puramente casuale), giacché a volte i sogni sono ancor peggio della realtà.

Sinceramente consigliato.

Luisa Scarlata