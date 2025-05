Mission: Impossible - The Final Reckoning è un film d’azione interpretato da Tom Cruise e scritto e diretto da Christopher McQuarrie. È l’ottavo film della saga di “Mission: Impossible”.

In Mission: Impossible - The Final Reckoning, l’agente Ethan Hunt (Tom Cruise), prosegue la sua missione per impedire a Gabriel di prendere il controllo del programma di intelligenza artificiale tecnologicamente superavanzato noto come “The Entity”…

Showman. Stuntman di sé stesso. Immune al trascorrere del tempo. Sovrumano. Con quest’ultimo capitolo, che chiude non solo una saga amatissima ma un’era, Tom Cruise si conferma come qualcosa di molto più che un attore: una presenza fuori scala, iconica, irripetibile.

I numerosi flashback e le autocitazioni disseminate nella trama di Mission: Impossible - The Final Reckoning, non sono solo omaggi, ma veri e propri frammenti di memoria cinematografica. Ci aiutano a capire definitivamente che Mission: Impossible non è mai stato solo un franchise, ma il racconto epico di un uomo che ha dedicato corpo, mente e anima a un’idea di cinema che oggi quasi non esiste più.

Cruise è Mission Impossible: è il cuore, il ritmo e l’identità della saga. E senza di lui, tutto questo non sarebbe stato possibile. La sua presenza, così magnificamente ingombrante da imporsi sulla narrazione stessa, è il filo rosso che tiene insieme otto film e vent’anni di storia.

Mission: Impossible - The Final Reckoning si apre già con Cruise che ci accoglie in sala, invitandoci a vivere l’esperienza in IMAX (formato scelto per esaltare ogni dettaglio di questo colossal). Da lì in poi, per quasi tre ore, ci trascina con sé in un’odissea spettacolare fatta di inseguimenti, acrobazie impossibili, colpi di scena e adrenalina pura. In aria, in acqua, sulla terra: Cruise è ovunque. Sempre all’estremo.

Di contorno, una trama solida e coinvolgente, effetti speciali travolgenti e un ritmo serrato che non lascia spazio a distrazioni.

Ma ciò che davvero resta è il sentimento. La sensazione di assistere alla fine di un’epoca. Perché in fondo, qui, l’unica vera “missione impossibile” era deluderci. E la sola “sentenza finale” appropriata, un 10 con laude.

Addio agente Hunt: se davvero non ci ripensi, sappi che ci mancherai.

Luisa Scarlata