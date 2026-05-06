Mortal Kombat II è un film del 2026 diretto da Simon McQuoid. È il sequel del reboot Mortal Kombat (2021), e come lo stesso film precedente è ispirato all’omonima serie di videogiochi.

In Mortal Kombat II, i campioni di Earthrealm, affiancati da Johnny Cage, sono costretti a scontrarsi tra di loro mentre cercano di opporsi al dominio di Shao Kahn, la cui ascesa al potere mette in pericolo la sopravvivenza stessa di Earthrealm e di tutti coloro che lo difendono…

Mortal Kombat II è un sequel abbastanza migliore rispetto al primo film. Diretto ancora da Simon McQuoid, mantiene lo spirito del videogioco con combattimenti più fluidi e un approccio diretto, concentrato sulla pura azione senza troppe pretese.

La storia ruota intorno al torneo, con scontri ben coreografati e una violenza più esplicita e cruenta rispetto al capitolo precedente. Il cast svolge discretamente il suo compito, ma a emergere è soprattutto Karl Urban nei panni di un Johnny Cage sarcastico e carismatico.

Sebbene la trama sia piuttosto semplice e prevedibile, il film regge grazie all’ironia e all’umorismo portati appunto da Cage. Senza quel tocco, rischierebbe di diventare un po’ monotono a causa della sequenza quasi infinita di combattimenti, che lasciano poco spazio allo sviluppo della storia o a qualche guizzo narrativo.

In definitiva, Mortal Kombat II è un solido film d’azione per i fan del gioco: brutale, fedele al materiale originale e senza ambizioni eccessive.

Luisa Scarlata