Mutiny è un film d’azione diretto da Jean-François Richet e interpretato da Jason Statham, Annabelle Wallis e Adrian Lester.

In Mutiny, Cole Reed è uno specialista della sicurezza che si ritrova a essere il principale sospettato dell’omicidio del suo capo, un miliardario. Costretto alla fuga, si imbarca su una nave mercantile mentre cerca di scoprire chi si nasconde dietro a una cospirazione internazionale…

Mutiny è un thriller d’azione costruito su misura per Jason Statham, il quale torna a interpretare un eroe implacabile, di poche parole e dalle notevoli capacità fisiche.

Uno dei punti di forza del film è il suo ritmo. Jean-François Richet dirige con efficacia inseguimenti, combattimenti e sparatorie, sfruttando molto bene gli spazi della nave ed evitando che le sequenze d’azione risultino visivamente confuse. Statham, dal canto suo, dimostra ancora una volta di trovarsi perfettamente a suo agio in questo tipo di ruolo, mentre Annabelle Wallis offre una presenza solida e una buona sintonia con il protagonista.

Il principale problema, invece, è una sceneggiatura piuttosto convenzionale, con una trama di cospirazioni che non sorprende particolarmente ed alcuni sviluppi prevedibili. Il film non approfondisce in modo significativo i personaggi secondari, e sembra essere consapevole dei propri limiti non cercando neppure di essere qualcosa di diverso da ciò che di fatto è: un film d’azione diretto, violento e pensato soprattutto per intrattenere.

In definitiva, Mutiny non porta grandi novità al genere, ma raggiunge con efficacia il suo obiettivo. È un film dinamico e ben confezionato, particolarmente indicato per gli appassionati di Statham e per chi cerca un film d’azione senza troppe complicazioni.

Non è tra i migliori film del suo protagonista, ma offre esattamente il tipo di spettacolo che promette.

Luisa Scarlata