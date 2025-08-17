Una pallottola spuntata (The Naked Gun), è un film di commedia e azione diretto da Akiva Schaffer e interpretato da Liam Neeson y Pamela Anderson. È il quarto capitolo del franchise The Naked Gun, nonché il sequel di “The Naked Gun 33⅓: The Final Insult” (1994).

In Una pallottola spuntata, il goffo tenente Frank Drebin Jr. cerca di risolvere un omicidio legato ad un magnate della tecnologia. Durante le indagini, la sua unità di polizia rischia di essere chiusa. Con l’aiuto di una sexy scrittrice di gialli, Frank si troverà coinvolto in situazioni tanto assurde quanto esplosive…

La nostalgia dei vecchi tempi attraversa ogni fotogramma di questo sequel, forse in eccesso, al punto da rendere l’esperienza difficile per chi – per ragioni generazionali – non ha potuto godersi all’epoca l’indimenticabile originale con Leslie Nielsen. Il risultato è una chiara frattura nella ricezione: da una parte, un pubblico che ride a crepapelle dall’inizio alla fine; dall’altra, spettatori disorientati da riferimenti che non riconoscono e da un umorismo sopra le righe che non sempre riesce ad apprezzare.

E in effetti anche l’umorismo di Una pallottola spuntata è cambiato rispetto all’opera originale. Ora è più esplicito, consapevole e senza mezzi termini, a differenza di quel gioco sottile in cui Nielsen sembrava estraneo alla propria assurdità, generando così un’umorismo tanto delirante quanto ingegnoso.

Liam Neeson e Pamela Anderson qui sanno perfettamente che stanno facendo gli idioti (nel frattempo innamorandosi per davvero l’uno dell’altra), e sono consapevoli che anche il pubblico lo sa. La risata scaturisce, inevitabile e abbondante, ma senza raggiungere quella scintilla di genialità che contraddistingueva la saga originale.

In generale si tratta di un film godibilissimo, con interpretazioni solide e alcune idee comiche da applauso. Certo, per gustarlo appieno, conviene dimenticare il passato e guardarlo senza l’ombra del mito.

Luisa Scarlata