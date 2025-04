Paternal Leave è un film di genere drammatico diretto da Alissa Jung e interpretato da Juli Grabenhenrich e Luca Marinelli.

In Paternal Leave, Leo è un’adolescente di quindici anni che è cresciuta in Germania senza padre. Quando scopre la sua identità, si mette subito in viaggio per trovarlo: lo rintraccia in un bar su una spiaggia del nord Italia. Il loro incontro lascia Paolo sopraffatto e combattuto. All’inizio, Leo vuole solo delle risposte, ma presto comincia a desiderare di far parte della vita di Paolo…

Paternal Leave è troppo bello per essere soltanto un film. Piuttosto è come una di quelle poesie stropicciate e imperfette che vorremmo buttare nel cestino e che invece racchiudono fra le righe un tesoro bellissimo.

Le imperfezioni sono quelle di Paolo, un padre che non ha avuto il coraggio e la forza di esserlo quando gli toccava, e le pieghe, o meglio le piaghe, sono quelle che ha lasciato addosso a Leo, una figlia abbandonata che - come dice lei stessa - ha solo subito dagli adulti senza aver mai potuto decidere niente.

In mezzo ci sono due Paesi, due lingue, due tempi e due figure contrapposte che lottano per trovare un appiglio, un punto di incontro, qualcosa che riesca a correggere qualcuno di quegli errori per provare a riscrivere la poesia in bella copia.

Il primo lungometraggio di Alissa Jung è una piccola opera d’arte, nella quale ogni elemento conta: le parole, le pause, la musica e quell’Italia che appare tanto sgangherata quanto le re-azioni di Paolo (un meraviglioso Luca Marinelli) e la sofferenza di Leo (una esordiente Juli Grabenhenrich che lascia a bocca aperta).

Paternal Leave è uno schiaffo che sei felice di ricevere, un urlo condiviso, un fazzoletto che si riempie inevitabilmente di lacrime.

Se questo è solo l’inizio, che nessuno fermi Alissa Jung.

Luisa Scarlata