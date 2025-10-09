Il professore e il pinguino (The Penguin Lessons), è una commedia drammatica basata su fatti realmente accaduti, diretta da Peter Cattaneo e interpretata da Steve Coogan, Jonathan Pryce e Bruno Blas.

Il professore e il pinguino racconta la storia di Tom, un insegnante britannico che nel 1976 si trasferisce in Argentina in cerca di avventure e di un cambiamento nella sua vita. Quello che trova è un paese in subbuglio e una classe di alunni impossibile, fino a quando il destino lo fa incontrare con un pinguino ferito che trasformerà la sua vita – e il suo cuore – per sempre…

Il film di Peter Cattaneo —basato su un fenomeno editoriale pubblicato in più di venticinque paesi e che ha conquistato migliaia di lettori— è una storia preziosa e profondamente commovente sull’amicizia inattesa, sulla compassione, sulla resilienza e sulla capacità di trovare la gioia nei piccoli dettagli.

Il suo segreto —come ha spiegato lo stesso Cattaneo— risiede in un perfetto equilibrio tra umorismo e malinconia e soprattutto, in una narrazione che, seppur ricca di dettagli d’epoca, mantiene un carattere senza tempo, quasi fiabesco. Un’opera che “insegna al pubblico che il mondo può essere molto più bello quando ci apriamo a esso”.

Alla fine, ciò che impariamo da questo piccolo ma immenso pinguino è la forza di non arrendersi e di sopravvivere. Per tornare a vivere davvero. Che lezione! E che gran film!

Luisa Scarlata