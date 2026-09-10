Amori e incantesimi 2 (Practical Magic 2), è una commedia romantica fantastica diretta da Susanne Bier e scritta da Akiva Goldsman. È il sequel di Amori e incantesimi del 1998.

In Amori e incantesimi 2, le sorelle Sally e Gillian Owens tornano ad affrontare una nuova minaccia che mette in pericolo la loro famiglia. Nel tentativo di spezzare un’antica maledizione, dovranno imparare a controllare i propri poteri e a riscoprire la forza del loro legame.

C’è qualcosa di particolarmente soddisfacente in un film che riesce a essere molto più di quanto prometta a prima vista. Amori e incantesimi 2 appartiene a quel gruppo di produzioni che, pur muovendosi all’interno delle convenzioni del proprio genere, trovano lo spazio per sviluppare una storia più completa, emozionante e ricca di sfumature del previsto. Il mix di fantasy, humour, dramma e romanticismo funziona con equilibrio e, soprattutto, con notevole naturalezza.

Il rapporto tra i personaggi è uno dei pilastri del film. I legami familiari, le ferite del passato e le decisioni che segnano il presente assumono un peso considerevole, conferendo alla storia una dimensione emotiva che si integra efficacemente con la componente fantastica. La magia smette così di essere un semplice espediente narrativo per diventare parte di un racconto che mette al centro anche le relazioni umane.

A questo si aggiungono una messa in scena curata e un’atmosfera che conserva il fascino caratteristico di questo universo. La sceneggiatura sa alternare i momenti più leggeri a quelli di maggiore intensità, facendo particolare affidamento sulla straordinaria chimica tra Sandra Bullock e Nicole Kidman, la cui complicità e il cui talento comico valorizzano ulteriormente le scene che condividono.

Amori e incantesimi 2 dimostra, in definitiva, che anche all’interno di un genere così riconoscibile è ancora possibile trovare proposte dotate di personalità e profondità. Un film equilibrato, divertente ed emotivamente solido, la cui ricchezza di sfumature finisce per rappresentare uno dei suoi maggiori punti di forza.

Luisa Scarlata