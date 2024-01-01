Primate è un film horror diretto da Johannes Roberts e interpretato da Johnny Sequoyah, Jessica Alexander e Troy Kotsur.

In Primate, dopo essere tornata dall’università, Lucy si riunisce con la sua famiglia, che include anche lo scimpanzé Ben, considerato quasi un membro della casa. Durante una festa in piscina, Ben contrae la rabbia e il suo comportamento diventa violento e imprevedibile. Intrappolati in casa, Lucy e i suoi amici devono trovare un modo per sopravvivere all’attacco dello scimpanzé, mentre il caos e la paura crescono intorno a loro.

Primate è una di quelle sorprese che ogni tanto emergono nel cinema horror moderno: un’idea semplice nella premessa, ma realizzata con energia e un ritmo costante che mantiene viva l’attenzione dello spettatore. La storia di Lucy, che torna a casa e si ritrova a lottare con il suo amato scimpanzé improvvisamente imbizzarrito in mezzo a una situazione di festa e allegria, avrebbe potuto facilmente scadere nel ridicolo, ma il film riesce invece a sostenere la tensione con solidità e intelligenza.

Il regista sfrutta al massimo gli spazi chiusi e la sensazione di claustrofobia, richiamando alla mente classici del genere come Cujo o 28 Days Later. La macchina da presa non si allontana mai dall’orrore: ci sono scene davvero intense, con un livello di violenza e splatter che farà la gioia degli appassionati del genere. Eppure, il film non risulta mai gratuito: la brutalità è sempre al servizio del suspense, non del compiacimento.

L’interpretazione della protagonista, insieme a una regia sicura e a un uso accurato del suono, contribuisce a creare un’atmosfera di tensione ben costruita. L’evoluzione di Ben — da animale affettuoso a creatura fuori controllo — funziona anche come una metafora inquietante sui limiti tra umano e animale, senza bisogno di essere spiegata troppo.

In definitiva, Primate soddisfa pienamente tutto ciò che ci si aspetta da un buon horror movie: è intenso, sanguinoso, visivamente potente e, soprattutto, coinvolgente. Un film moderno ed efficace che ricorda perché l’horror continua a essere uno dei generi più vitali e audaci del cinema contemporaneo.

Luisa Scarlata