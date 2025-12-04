Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto (Regretting You), è un film drammatico-sentimentale diretto diretto da Josh Boone e interpretato da Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Willa Fitzgerald, Scott Eastwood e Clancy Brown. È tratto dall’omonimo romanzo del 2019 scritto da Colleen Hoover.

In Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, Morgan è una giovane madre che cerca di impedire alla figlia sedicenne Clara di ripetere i suoi stessi errori: rimanere incinta troppo presto, sposarsi giovane e rinunciare ai propri sogni. Chi riesce a mantenere un clima più sereno in famiglia è Chris, il marito di Morgan e padre di Clara. Tuttavia, un tragico e misterioso incidente sconvolge per sempre le loro vite. Mentre Morgan cerca di ricostruire se stessa, trova conforto nella persona che meno si aspettava, mentre Clara si avvicina proprio al ragazzo che le è stato proibito frequentare…

Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto è una commedia romantica che colpisce per la sua misura e solidità narrativa. Sin dalle prime scene, il film riesce a coinvolgere grazie a un intreccio curato e coerente, capace di combinare dramma e romanticismo con naturalezza e sensibilità.

La trama, accattivante e originale, si distingue per una scrittura accorta e coerente. Ogni passaggio narrativo trova una sua giustificazione, ogni svolta serve a far evolvere i protagonisti, rendendo la storia coinvolgente e al tempo stesso facile da seguire. Certo, un pizzico di prevedibilità c’è — alcune dinamiche si intuiscono con anticipo — ma ciò non toglie nulla al piacere complessivo della visione.

Sul piano interpretativo si avverte a tratti qualche piccola sbavatura, soprattutto nei momenti emotivamente più intensi, ma il cast nel complesso regge bene il ritmo e restituisce credibilità ai personaggi. Le interazioni tra i protagonisti funzionano, e la chimica è sufficiente a mantenere viva la curiosità dello spettatore fino alla fine.

Nel complesso, Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto è un film piacevole, scorrevole e assolutamente godibile. Non cerca colpi di scena forzati né drammi eccessivi, preferendo un tono misurato che lo rende adatto a chi ama le storie d’amore e di evoluzione raccontate con semplicità e grazia. Una commedia romantica ben scritta e ben architettata, che pur senza rivoluzionare il genere, riesce a lasciare un’impressione positiva e duratura.

Luisa Scarlata