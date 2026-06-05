Scary Movie è una commedia horror diretta da Michael Tiddes. Si tratta della sesta pellicola della saga Scary Movie.

In Scary Movie, ventisei anni dopo essere riusciti a sfuggire a un assassino mascherato sospettosamente familiare (Ghostface), il Core Four è di nuovo nel mirino del killer e nessun film horror è al sicuro…

Scary Movie è un ritorno nostalgico che si rivela piuttosto debole. Il ricongiungimento con i Wayans, Anna Faris e Regina Hall regala un po’ di tenerezza iniziale, ma la pellicola si perde presto tra battute riciclate, riferimenti meta eccessivi e gag volgari che sapevano già di stantio vent’anni fa.

Parodiare “Scream”, “M3GAN”, “Smile” e altri horror recenti sembrava una buona idea, ma la maggior parte delle gags cadono nel vuoto, si ripetono o risultano semplicemente imbarazzanti.

Il punto più debole è che il film sembra più interessato a prendersela con la “nuova generazione” attraverso battute su ciò che è “woke” e pronomi vari, piuttosto che a costruire un umorismo solido. Alcune scene con il cast originale funzionano e hanno un miglior ritmo, ma purtroppo durano poco. Il resto sembra un rifacimento pigro che non innova né nelle parodie né nelle situazioni assurde che avevano reso grande la saga.

La regia si percepisce insicura: cerca di mescolare slapstick fisico con umorismo più contemporaneo, ma il risultato è altalenante e spesso prevedibile. Dal punto di vista visivo è sufficiente senza brillare, anche se alcuni camei divertenti salvano momenti isolati.

In sintesi, Scary Movie delude chi cercava risate a raffica. Intrattiene a sprazzi grazie alla chimica dei veterani, ma nel complesso risulta stanca, prevedibile e poco ispirata.

Una sequela che vive di nostalgia ma non riesce a convincere del tutto. Meglio tornare ai primi capitoli della saga.

Luisa Scarlata