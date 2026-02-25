Scream 7 è un film horror co-scritto e diretto da Kevin Williamson. È il settimo capitolo della saga cinematografica di Scream, nonché sequel di Scream VI.

In Scream 7, un nuovo assassino Ghostface appare nella tranquilla cittadina dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha costruito una nuova vita; i suoi peggiori incubi diventano realtà quando sua figlia (Isabel May) diventa il prossimo obiettivo di Ghostface. Decisa a proteggere la sua famiglia, Sidney dovrà affrontare gli orrori del suo passato per porre fine alla carneficina una volta per tutte…

Scream 7 mette insieme con solidità tutti gli elementi che hanno reso il franchise un fenomeno duraturo: l’equilibrio tra horror, ironia metacinematografica e il costante gioco con le regole del genere. Sa bene cosa si aspetta il suo pubblico e costruisce un racconto che rispetta la tradizione senza rinunciare a introdurre nuove sfumature nella mitologia di Ghostface.

L’esperienza all’anteprima è stata particolarmente rivelatrice: un pubblico entusiasta, appassionato e totalmente coinvolto, che ha reagito in modo collettivo a ogni svolta, sussulto o rivelazione. Una partecipazione che conferma quanto la saga mantenga un legame ancora fortissimo con gli spettatori, cosa tutt’altro che scontata dopo così tanti capitoli.

Nel suo versante più puramente slasher, Scream 7 non delude: offre morti esplicite e creative, con un livello di crudezza che soddisferà i fan più fedeli. Il finale, piaccia o meno, si presenta come una fonte inevitabile di dibattito, ed è proprio qui che risiede parte del suo valore: il settimo capitolo non si limita a ripetere la formula, ma stimola la discussione. Anche per questo — e per la sua efficacia come intrattenimento — merita la sua visione.

