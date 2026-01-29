Send Help è un film di sopravvivenza horror diretto da Sam Raimi e interpretato da Rachel McAdams e Dylan O’Brien nei ruoli principali.

In Send Help, Linda Liddle è vessata dal suo capo sessista, Bradley Preston, il cui padre avrebbe voluto promuoverla prima di affidargli l’azienda. Preston le consiglia di dimostrare il proprio valore durante un viaggio a Bangkok per una fusione aziendale. Ma la situazione cambia drasticamente quando un incidente aereo, nel pieno di una tempesta, li lascia bloccati su un’isola deserta, dando inizio a una disperata lotta per la sopravvivenza, mentre la tensione tra i due cresce in modo inesorabile…

Send Help è una delle sorprese più godibili del recente cinema horror: diretta, efficace e dotata di un’identità molto chiara. Funziona, coinvolge e non perde mai il ritmo.

Uno dei suoi maggiori punti di forza è lo sguardo femminista, integrato in modo naturale e mai forzato. Il gore non è gratuito: è al servizio del racconto e dei personaggi, offrendo una lettura originale e fresca, decisamente apprezzabile all’interno del genere.

Send Help è, prima di tutto, estremamente intrattenente. Sa gestire ritmo, humor nero e tensione senza cadere nella ripetizione né nell’eccesso fine a sé stesso.

L’unico difetto, per noi, emerge in alcuni momenti di recitazione eccessivamente marcata, superflua per delineare ruoli e caratteri che la sceneggiatura hae già chiaramente definito. Un piccolo minus, comunque, all’interno di un insieme molto solido.

Send Help non è perfetto, ma è intelligente, selvaggio e pienamente consapevole del proprio sguardo. E oggi, questo, è già molto.

Luisa Scarlata