Sentimental Value (Sentimental Value), è un film norvegese di dramma familiare diretto da Joachim Trier e interpretato da Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning e Cory Michael Smith.

In Sentimental Value, dopo la morte della madre, le sorelle Nora e Agnes si riavvicinano al loro padre, Gustav Borg, un affermato e veterano regista cinematografico, che offre a Nora, attrice di teatro, un ruolo nel suo prossimo film. Nora rifiuta e scopre ben presto che quel ruolo è stato affidato a una giovane ed entusiasta star di Hollywood. Improvvisamente, le due sorelle si trovano a dover affrontare il complesso rapporto con il padre e a gestire la presenza di un’attrice statunitense che si inserisce in una dinamica familiare già profondamente fragile…

Sentimental Value è un film di una maturità disarmante, che conferma Joachim Trier come uno degli autori più lucidi e sensibili del cinema europeo contemporaneo. Lontano da qualsiasi nostalgia facile, il film affronta il passato non come rifugio, ma come un territorio di tensioni irrisolte: affetti, rancori e silenzi ereditati. Trier costruisce un racconto intimo che riflette sul peso emotivo di ciò che resta, anche quando crediamo di averlo lasciato alle nostre spalle.

La sceneggiatura colpisce per la sua straordinaria finezza. I dialoghi sono misurati, spesso ellittici, e proprio per questo densi di significato. Sentimental Value parla di famiglia, memoria e identità, ma soprattutto del modo in cui attribuiamo valore agli oggetti, ai luoghi e alle persone come tentativo di dare ordine al caos emotivo.

Trier scommette su una messa in scena sobria e precisa, in cui regia e montaggio lavorano per sottrazione. La fotografia accompagna i personaggi senza mai sovrastarli e il ritmo riflessivo (forse in alcuni momenti fin troppo misurato) permette al film di respirare e sedimentare. È un cinema che richiede attenzione e apertura emotiva, ma che ricompensa con una profondità rara, capace di emozionare senza bisogno di sottolineature.

Sentimental Value non cerca un’emozione immediata, ma la costruisce nel tempo, grazie alla sua onestà e al suo sguardo profondamente umano. Un’opera elegante e dolorosa, che usa il valore delle cose per interrogarsi, in fondo, sul senso dei legami.

Un cinema adulto e profondamente contemporaneo.

Luisa Scarlata