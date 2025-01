September 5 – La diretta che cambiò la storia è un film storico drammatico co-scritto e diretto da Tim Fehlbaum, con protagonisti Peter Sarsgaard, John Magaro, Ben Chaplin e Leonie Benesch.

Il film racconta il momento cruciale che ha trasformato per sempre il modo di fare informazione in diretta. Ambientato durante le Olimpiadi di Monaco del 1972, September 5 ripercorre la trasformazione improvvisa del team di ABC Sports, passato da una tranquilla copertura sportiva alla cronaca in tempo reale del sequestro degli atleti israeliani da parte di un gruppo terroristico. Al centro della storia c’è Geoff (John Magaro), un giovane produttore deciso a farsi strada sotto la guida del leggendario Roone Arledge (Peter Sarsgaard). Con l’aiuto di Marianne (Leonie Benesch), interprete tedesca, e del suo mentore Marvin Bader (Ben Chaplin), Geoff si muove tra le sfide tecniche e le scelte morali di una diretta che ha segnato la storia della televisione.

September 5 – La diretta che cambiò la storia ha innanzitutto il merito di tornare a fare luce su un terribile e tragico atto terrorista che forse non tutti conoscevano, o per lo meno non così a fondo.

Ma il notevole film di Fehlbaum è qualcosa di più, perché non si propone di mostrarci direttamente le azioni dei terroristi o le sofferenze degli atleti sequestrati, bensì di raccontarci il dietro le quinte - intriso di decisioni tecniche e dilemmi morali - di chi raccontò per la prima volta in diretta quei fatti, ovvero la stampa, e in particolare, il gruppo giornalistico sportivo della ABC americana che si trovò ad affrontare e a cavalcare una situazione del tutto inaspettata e, tecnicamente, fuori dalla sua portata.

September 5 non è un documentario, ma il suo realismo è impressionante e proprio per questo incredibilmente coinvolgente. Per 90 minuti lo spettatore sente di far completamente parte di questa redazione sportiva ostaggio di mille dubbi e difficoltà, esausta per la diretta no-stop dei Giochi Olimpici prima, e poi sconvolta e frastornata dagli imprevedibili accadimenti successivi eppure decisa a cavalcarli nonostante siano scioccanti, totalmente estranei allo sport e fonti di innumerevoli scelte difficili, sia sul piano pratico che su quello morale.

Il risultato equivale alla sensazione di stare seduti davanti ad un solido thriller, pieno di suspance in tempo reale e sapendo che tutto ciò che viene raccontato è accaduto davvero.

Con queste carte sul tavolo, appassionarsi è facile. Annoiarsi impossibile.

Luisa Scarlata