Song Sung Blue - Una Melodia d’amore (Song Sung Blue) è il biopic musicale scritto e diretto da Craig Brewer, ispirato all’omonimo documentario del 2008 di Greg Kohs.

Basato su una vicenda reale, Song Sung Blue - Una Melodia d’amore racconta la storia Lightning and Thunder (Hugh Jackman e Kate Hudson), una coppia di musicisti di Milwaukee che rende tributo a Neil Diamond e vive un successo fulminante, dimostrando che non è mai troppo tardi per amare e realizzare i propri sogni.

Song Sung Blue - Una Melodia d’amore è un film che batte al ritmo del cuore, un’esperienza profondamente umana che parla d’amore, musica e fragilità.

La forza del film risiede nel legame tra i suoi protagonisti: due anime che cantano per sopravvivere, per sentirsi viste, per non scomparire. La musica di Neil Diamond non è soltanto un omaggio, ma diventa un vero e proprio linguaggio emotivo, capace di esprimere ciò che le parole non riescono a dire. Ogni interpretazione vibra di nostalgia, speranza e dolore trattenuto.

Song Sung Blue non è solo una storia di musica, ma il racconto del bisogno profondo di amare ed essere amati, anche quando tutto sembra perduto. Un film che si ascolta, si sente e resta dentro: sincero, privo di artifici, che non ha paura di mostrare la vulnerabilità dei suoi personaggi e lascia scorrere le emozioni con la stessa verità di una canzone cantata dall’anima.

Forza e abbandono, coraggio e resa, gioia e amarezza, successo e sfortuna si intrecciano in una storia che emoziona e coinvolge dall’inizio alla fine. Perché la musica può fermarsi, ma poi riparte. Sempre.

Luisa Scarlata